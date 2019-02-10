فيديو.. ثلوج خفيفة تغطي جبل اللوز وتحذير للمجازفين

المواطن - تبوك

تجمعت بعض الثلوج الخفيفة على جبل اللوز في منطقة تبوك اليوم جراء الأمطار التي شهدتها المنطقة اليوم والتي جاءت مصحوبة بزخات البرد.

وتبادل المغردون صورا ومقاطع فيديو توثق جبل اللوز عن قرب فيما حذر الباحث المتخصص في مناخ تبوك ، عيد المضلعاني من المخاطرة بالخروج إلى الجبل في هذه الأجواء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطولاً لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، مكة المكرمة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية)، وسماءً غائمةً جزئيًا على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة.

وهنا مقطع اخر يوضح #الثلوج الخفيفه الي نزلت على جبال اللوز pic.twitter.com/esoR7S6FmO — فهد الطرفاوي (@FaAltarfawi) February 10, 2019

ثعول الثلج في جبال اللوز كما تشاهدها بيضاء

التصوير من أسفل القمة قبل قليل من الاخ فهد الطرفاوي عضو فريق #عواصف_تبوك #تبوك #جبل_اللوز

نكرر الثلج خفيف ولم يتراكم ولا ننصح بالذهاب هناك pic.twitter.com/WLYjdXM95I — عيد المضلعاني (@Eid_Tabuk) February 10, 2019