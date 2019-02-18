فيديو.. خالد عبدالرحمن يتوعد مطلق إشاعة وفاته

المواطن - الرياض

ظهر الفنان خالد عبدالرحمن في مقطع فيديو، وهو يقود سيارته، مطمئناً محبيه على صحته وأنه بخير وبصحة جيدة، رداً على شائعة وفاته.

وقال خالد عبدالرحمن خلال المقطع، أنا بخير، كما توعد مطلق إشاعة وفاته بالملاحقة والإجراءات القانونية.