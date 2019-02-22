فيديو.. مركبة تقتحم مطعمًا وتصيب موظفًا

المواطن - متابعة

اقتحم سائق سيارة متهور إحدى مطاعم الوجبات السريعة في الصين، بعد أن أخطأ وضغط على دواسة السرعة.

أظهر مقطع فيديو، الزبائن وهي تجلس داخل المطعم وفجأة اقتحمت سيارة المكان؛ مما تسبب في فزعهم وخوفهم وفروا هاربين من أمام السيارة على الفور، ولكن تحطم المطعم.

وبحسب موقع لايف ليك، ضغط سائق السيارة الجديدة التي لم تكن مرخصة على دواسة السرعة بالخطأ؛ مما تسبب في اقتحامه المطعم، وتسبب في إصابة موظف بجروح طفيفة.

وبلغت الخسارة المباشرة لمطعم الوعاء الساخن أكثر من 30 ألف يوان، حيث أخذ السائق رخصة قيادة لمدة شهر واحد فقط.