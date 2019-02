صور وفيديو من زواية أخرى.. المقاتلات الباكستانية تحتفي بطائرة الأمير محمد بن سلمان

المواطن - الرياض

استقبلت 6 مقاتلات عسكرية باكستانية، طائرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فور دخولها الأجواء الباكستانية اليوم.

وأظهر مقطع فيديو المقاتلات وهي ترافق طائرة ولي العهد، حيث حلقت 3 طائرات تحتها و3 طائرات فوقها؛ تعبيرًا عن الحفاوة بهذه الزيارة.

ونشر حساب الحكومة الباكستانية على تويتر مقطع فيديو يظهر مرافقة المقاتلات العسكرية للطائرة حتى هبوطها.

HRH Crown Prince Mohammed Bin Salman of Saudi Arabia received a glorious welcome as the Royal aircraft entered the Pakistani Airspace. Formations of JF-17 & F-16s of PAF escorted His Royal Highness who arrived in Pakistan on a two day official visit today.#CrownPrinceinPakistan pic.twitter.com/y3kI9qqJ6Z

— Govt of Pakistan (@pid_gov) February 17, 2019