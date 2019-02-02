فيديو من صدر الكرامة.. أمير عسير يمازح الشبل سيف الشهري ويُعدل زيه العسكري

المواطن - الرياض

شهد الحفل الختامي لمهرجان محايل عسير الشتوي (صدر الكرامة) موقفًا إنسانيًّا جمع بين أمير منطقة عسير تركي بن طلال، والطفل سيف الشهري، ابن أحد المرابطين على الحد الجنوبي.

وحرص تركي بن طلال على تعديل الزي العسكري الذي يرتديه سيف الشهري خلال الحفل تقديرًا لتضحيات أبطال المملكة، كما مازحه والتقط معه صورًا تذكارية.

ورعى أمير منطقة عسير، الحفل الختامي لفعاليات وبرامج مهرجان محايل عسير الشتوي “‫صدر الكرامة”، بحضور الأمير بدر بن عبدالمحسن وسفير الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

وقدم فريق الصقور السعودية استعراضًا بالتحليق في سماء محايل بتشكيلات مختلفة مكوّنة من 12 مقاتلة، وسط حضور كبير.

وانطلقت برامج وأنشطة “صدر الكرامة” بمحايل عسير، قبل أيام بمتابعة وحضور محافظ محايل عسير محمد بن لبدة الذي ألقى كلمة وفاء للشهداء، حيث تنوعت الأمسيات على مدى أسبوعين ما بين أمسيات ثقافية واجتماعية ومعارض فنية وعروض متنوعة لإرث الإنسان والمكان.