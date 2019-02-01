فيديو وصور.. فيضانات تاونزفيل تجلي الآلاف في أستراليا

فيديو وصور.. فيضانات تاونزفيل تجلي الآلاف في أستراليا

2019/02/01
الساعة 11:40 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
1875
0
طباعة
المواطن - متابعة

أصدرت السلطات الأسترالية اليوم أوامر بإخلاء مدينة تاونزفيل الساحلية بسبب الفيضانات في شمال شرقي أستراليا.
وطلبت السلطات من سكان في ولاية كوينزلاند مغادرة منازلهم اليوم، بعد أن أصدر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي تحذيرات بشأن سوء الأحوال الجوية في الولاية، فيما أعلنت سلطات الولاية مدينة تاونزفيل منطقة كوارث.
وأمرت رئيسة وزراء كوينزلاند، أناستاسيا بالاسكزوك، بإغلاق المدارس المحلية ومراكز رعاية الأطفال.
كما جرى تعليق خدمة نقل الحافلات في معظم أنحاء المدينة واقتصرت الخدمة فقط على بعض الضواحي.
وقالت الشرطة الأسترالية إنها أجلت سكانًا من شوارع عدة، بينما تسبب هطول الأمطار خلال الليل في انهيارين أرضيين على الأقل في تاونزفيل.
ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات.




لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم