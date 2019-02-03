فيديو وصور.. فيضانات قوية تجتاح شرق أستراليا وتجلي المئات

المواطن - متابعة

ازدادت حدة الفيضانات التي تضرب جزءا من ولاية كوينزلاند في شرقي أستراليا، حيث حذر مكتب الأرصاد الجوية في البلاد من هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في المنطقة.

وقال متحدث باسم مكتب الأرصاد الجوية إن بعض السكان تم إجلاؤهم بالفعل بعد أيام من الأمطار الموسمية التي ضربت المنطقة المحيطة بمدينة تاونزفيل الساحلية في شمال الولاية.

وكانت السلطات الأسترالية أصدرت قبل يومين أوامر بإخلاء مدينة تاونزفيل الساحلية بسبب الفيضانات في شمال شرقي أستراليا.

وطلبت السلطات من سكان في ولاية كوينزلاند مغادرة منازلهم اليوم، بعد أن أصدر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي تحذيرات بشأن سوء الأحوال الجوية في الولاية، فيما أعلنت سلطات الولاية مدينة تاونزفيل منطقة كوارث.

وأمرت رئيسة وزراء كوينزلاند، أناستاسيا بالاسكزوك، بإغلاق المدارس المحلية ومراكز رعاية الأطفال.

كما جرى تعليق خدمة نقل الحافلات في معظم أنحاء المدينة واقتصرت الخدمة فقط على بعض الضواحي.

وقالت الشرطة الأسترالية إنها أجلت سكانًا من شوارع عدة، بينما تسبب هطول الأمطار خلال الليل في انهيارين أرضيين على الأقل في تاونزفيل.

ومن المتوقع أن يتراوح منسوب الأمطار بين 150 و200 ملليمتر عبر تاونزفيل، وهو ما يعادل متوسط هطول الأمطار في الشهر.



