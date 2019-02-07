فيديو وصور.. مقارنة بين أنظمة الدفاع الصاروخية في طائرات زعماء العالم

المواطن - متابعة

طائرات خاصة ومجهزة وعالية السرعة، هي وسيلة رؤساء وزعماء العالم الأكثر أماناً للسفر حيث نادراً ما يلجأون إلى الطائرات الخاصة حيث يتوفر لهم المزيد من عوامل الأمن والأمان.

طائرة بوتين

ويحلق الرئيس الروسي على متن طائرة “إيل-96-300بو” (أم) ورقمها إر96016 المزودة بمحرك ب س-90أ، والقادرة على قطع مسافات طويلة، وهي نسخة معدلة من طائرة إيل-96 وتعني إضافة “بو” في اسم الطائرة “نقطة تحكم”.

طائرة ترامب

يسافر ترامب على الطائرة المعدلة من طراز “بوينغ-747-200 بي”، التي تصل سرعتها إلى ألف كم في الساعة.

وأنشئت الطائرة منذ ثلاثين عاماً وكانت أكبر طائرة ركاب في العالم آنذاك حيث يبلغ طولها 70 متراً وحجم جناحيها 65 متراً وعرض هيكل الطائرة يقدر بـ6.5 متر، والطائرة قادرة على قطع مسافة 14 ألف كم.

طائرة زعيم الصين

لا يملك الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ أسطوله الخاص، حيث يستخدم زعيم الصين طائرتين من طراز “بوينغ 747-400″، “إير تشاينا”، للقيام بزيارات رسمية ورحلات عمل.

ويتم إعداد الطائرات خصيصا لهذه الرحلات، ويتم تفكيك بعض الكراسي ووضع غرفة النوم والمكتب والصالون في مكانها، وبعد عودتها يتم إعادتها إلى حالتها الأصلية وتعود إلى عملها الطبيعي في الشركة، التي تستخدمها في رحلات جوية منتظمة.

طائرة الملكة إليزابيث

تملك الملكة إليزابيث الثانية مروحيتها الخاصة “سيكورسكي إس-76 سبيريت”، وتجري رحلاتها البعيدة على متن طائرة “بي إي-146 ستيتسمان” بريطانية الصنع، وبعدما قررت الحكومة البريطانية خفض تمويل القوة الجوية الملكية، طُلب من الملكة أن تحصل على طائرتها الخاصة.

وفُرض على الملكة القيام خلال رحلاتها الجوية باستخدام شركات الطيران المدنية أو باستخدام المروحية للمسافات القصيرة، أما للمسافات البعيدة فيسمح باستخدام طائرة بوينغ-747 أو طائرة بوينغ-777، وفي الحالات الخاصة والهامة يمكن أن توفر طائرات النقل وطائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الجوية البريطانية لنقل الملكة وعائلتها.

طائرة كيم جونغ أون

يقوم الزعيم الكوري الشمالي برحلاته باستخدام طائرة من طراز “إيل-62 إم”، وتسنخدم هذا النوع من الطائرات في شركة الطيران “إير كوريو”.وبدأ إنتاج الطائرة في زمن السوفيتي، وتحلق الطائرة التي يستخدمها كيم لمدة 39 عاما.

ويمكن لـ”إيل-62″ الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 850 كم/ساعة، وبأقصى مسافة طيران قدرها 10 آلاف كم.