فيديو .. 3 أهداف عالمية تمنح #الهلال التقدم أمام الاتحاد السكندري بالشوط الأول

المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال والاتحاد السكندري المصري في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

ومنذ بداية الشوط الأول بدأ نادي الهلال ضغطه الشديد، حيث تمكن النجم البرازيلي كارلوس إدواردو من تسجيل الهدف الأول لأزرق العاصمة بضربة مقصية جميلة في الدقيقة الـ13 بعد عرضية متقنة من اللاعب البيروفي أندري كاريلو.

واصل نادي الهلال ضغطه الهجومي بشراسة، وسط تراجع دفاعي كبير من نادي الاتحاد، ليتمكن النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز من تسجيل الهدف الثاني لنادي الهلال في الدقيقة الـ30 بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمد الشلهوب.

واستمر النجم جوميز في تألقه بشكل لافت للأنظار، ليتمكن من تسجيل الهدف الثاني له والثالث للهلال في الدقيقة الأربعين من عمر الشوط الأول بعد عرضية مميزة من اللاعب ياسر الشهراني.

وتُقام مباراة الهلال والاتحاد السكندري على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.