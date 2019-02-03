في سكاكا .. متسوقة اشترت بـ130 ريالًا فاستقطعت البائعة 12 ألفًا!

المواطن - ميسر البديوي - الجوف

في موقف نادرًا ما يتكرر، استقطعت بائعة في إحدى الصالات التجارية بسكاكا مبلغ 12 ألف ريال من إحدى المتسوقات عن طريق الخطأ.

وبحسب ما ذكر متداولو الواقعة، اشترت المتسوقة بعض المنتجات بمبلغ لا يتجاوز 130 ريالًا، لتقدم بطاقة الصراف الآلي لسحب المبلغ، إلا أن البائعة استقطعت 12 ألف ريال، لتغادر المشترية دون أن تعلم، بينما لا زالت البائعة وصاحب المحل يبحثان عن صاحبة المال.

وأعلن صاحب المحل حالة الطوارئ للبحث عن المتسوقة سيئة الحظ، وذلك بعد أن فشل في العثور عليها، حيث إن السبيل الوحيد لإعادة المال إليها هو أن تأتي إلى المحل ثانيةً من تلقاء نفسها.