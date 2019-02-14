قبل زيارة محمد بن سلمان.. باكستان تعفي المواطنين من تأشيرة الدخول

المواطن - الرياض

تشهد العلاقات السعودية الباكستانية تطورات متلاحقة خلال السنوات الأخيرة، تجسدت في الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين في البلدين والتعاون في العديد من المجالات الحيوية والهامة.

وقبل أيام من الزيارة التاريخية التي سيقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى إسلام آباد قررت باكستان إعفاء المواطنين السعوديين من الحصول على تأشيرة الدخول المسبقة.

وأعلن وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري خلال لقائه بوفد إعلامي سعودي استباقي قبيل زيارة ولي عهد أن باكستان قررت منح تأشيرات الدخول للمواطنين السعوديين عند وصولهم.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في ظل تعزيز العلاقات الباكستانية السعودية العميقة.

يذكر أنه من المقرر أن يصل ولي العهد إلى باكستان السبت المقبل في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين تلبية لدعوة رئيس وزراء باكستان عمران خان.

وتشهد العلاقات بين المملكة وباكستان قوة ومتانة تزداد يومًا بعد يوم؛ لتكون علاقة رائدة وقوية في العالم الإسلامي، وذلك عبر تطوير مستمر للعلاقات التجارية والثقافية والدينية والسياسية والاستراتيجية منذ تأسيس باكستان في عام 1947م.

وتعكف باكستان على تجهيز مقترح رسمي لطرحه على المملكة خلال زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للبلاد، المقرر لها يوم السبت المقبل.

وكشفت مصادر رسمية عن إمكانية بدء حوار حول اتفاقية التجارة التفضيلية لتعزيز التعاون الثنائي والاستثمار بين البلدين، مشيرة إلى أنه “سيتم طرح الاقتراح من بين قضايا أخرى خلال زيارة ولي العهد إلى باكستان”، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة دون نيوز الباكستانية.