قوات الإنقاذ تؤكد العثور على جثة اللاعب إيمليانو سالا

المواطن - محمد سمعة

أعلنت قوات شرطة دورست الإنجليزية العثور على جثة اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا لاعب نادي نانت الفرنسي السابق والذي كان منتقلاً حديثًا لنادي كارديف سيتي الويلزي.

وذكرت شبكة سكاي سبورت البريطانية أن شرطة دورست أعلنت التحقق من هوية الجثة والتي تم اكتشافها في حطام طائرة اللاعب إيمليانو سالا في قاع القناة الإنجليزية، حيث تم التأكد من هويتها وهي تعود للاعب الأرجنتيني سالا.

ويذكر أن دافيد ميرنز أحد أفراد فريق البحث عن طائرة الراحل سالا توجه بنعي خاص للاعب وأسرته عبر حسابه في تويتر، كما حرصت شقيقة اللاعب سالا على توجيه التعازي لأسرتها والتعبير عن حزنها بفقدان شقيقها.

وكانت طائرة اللاعب إيمليانو سالا سقطت في بحر المانش في الحادي والعشرين من يناير الماضي، أثناء عودتها إلى مدينة كارديف الويلزية قادمة من مدينة نانت الفرنسية.