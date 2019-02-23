كانت بداية الأزمة .. ذكرى سيئة تُلاحق #النصر قبل مواجهة #الفيحاء

المواطن - محمد سمعه

سيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم، مباراة غاية في الأهمية أمام نادي الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ويسعى النصر إلى الفوز، ولن يكون هناك خيار آخر أمامه إلا الفوز من أجل تقليص الفارق مع نادي الهلال المتصدر إلى ست نقاط.

وكانت مباراة الدور الأول التي أقيمت بين النصر والفيحاء في شهر أكتوبر الماضي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بداية أزمة سعود آل سويلم رئيس نادي النصر مع تقنية الـVAR أو حكم الفيديو المساعد؛ حيث قال بأن العالمي ظُلم بسبب عدم اعتماد حكم المباراة في ذلك الوقت على بعض اللقطات من التقنية.

اعتراض نصراوي يتزايد:

وبعد تلك المباراة بدأ الاعتراض النصراوي يتزايد مع كل مباراة يخوضها العالمي ولا يتم الاعتماد على تقنية حكم الفيديو المساعد؛ مما أدى في نهاية الأمر إلى هجوم رئيس النصر على الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه برئاسة قصي الفواز.

ويأمل نادي النصر أن تمر مباراة اليوم بسلام مع حصول العالمي على حقوقه وحصول الفيحاء على حقوقه من خلال الاعتماد على تقنية حكم الفيديو المساعد في اللقطات المثيرة للجدل.

ويحتل النصر حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 43 نقطة.

وفاز النصر في الجولة العشرين على النادي الأهلي في جدة بنتيجة هدفين مقابل هدف.