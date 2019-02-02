كتلة قطبية تتعمق شمال المملكة وتدفع الدفء للتراجع جنوبًا

المواطن - الرياض

أكد خبير الأرصاد الجوية والطقس حسن كراني، وجود تعمق نسبي لكتلة قطبية باردة على الشمال أدى لتراجع الكتلة الدافئة جنوبًا.

وأوضح كراني أن هذا يأتي مع فرصة تكوُّن الضباب والصقيع خلال ساعات الليل والصباح الأولى على الشمال، مع سماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على الشمال، والغربية، والوسطى، والشرقية، مع فرصة خلايا ممطرة، ونشاط للرياح المثير للأتربة.

وقبل قليل، حذرت الهيئة العامة للأرصاد والأحوال الجوية من طقس غير مستقر على منطقة الرياض، وتحديدًا رماح وشقراء والمجمعة والزلفي والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة عبارة هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار.

ولفتت الأرصاد إلى أن الحالة بدأت في تمام الساعة 3 و50 دقيقة، وتنتهي في العاشرة مساءً.