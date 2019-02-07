كيان سعودي ـ إماراتي للطاقة بـ2.6 مليون دولار

المواطن - الرياض

أُعلن في الرياض مساء أمس الأربعاء عن إطلاق شراكة سعودية – إماراتية استراتيجية في مجال الطاقة، من خلال تأسيس كيان جديد يوفر حلولًا متكاملة في كفاءة الطاقة بالسعودية.

وكشفت كل من شركة “رؤية للاستثمار” السعودية، وشركة “الاتحاد لخدمات الطاقة” الإماراتية عن تأسيس هذا الكيان برأسمال 10 ملايين ريال (2.67 مليون دولار) مناصفة بين الطرفين بنسبة 50% لكل منهما، وفقًا لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.

وأوضح إبراهيم النصار، الرئيس التنفيذي للكيان الجديد، أن الشراكة تهدف إلى استخدام الطاقة بكفاءة عالية، ومساعدة القطاعين العام والخاص على ترشيد استخدامهما تماشيا مع “رؤية السعودية 2030” التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عام 2016.

وأضاف النصار: “رأسمال الشركة هو 10 ملايين ريال مناصفة بين الطرفين، وهدفنا المساهمة في استدامة الطاقة وترشيد استخدامها بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 25%، لا سيما في ظل زيادة تكلفة الكهرباء والمياه وزيادة الأعباء على الشركات والمصانع في المملكة”.

ويهدف الكيان الجديد إلى توفير الحلول المتكاملة لكفاءة الطاقة لخدمة منشآت القطاعين العام والخاص في المملكة، حيث وقع الشراكة كل من سعيد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ومحمد أبو نيان رئيس مجلس إدارة رؤية للاستثمار (أكوا القابضة سابقًا)، وذلك خلال الحفل الذي أقيم في الرياض.

وأشار الطاير إلى أن هذه الشراكة تدعم رؤية القيادة الحكيمة لكل من السعودية والإمارات، وتساهم في تحقيق التكامل المنشود بين جميع القطاعات الحيوية عبر تضافر الجهود لدعم تحقيق الأهداف الوطنية والإقليمية والمصالح المشتركة التي تصب في إطار تعزيز التنمية المستدامة.

وتابع: “ملتزمون بتعزيز التعاون بين القطاعات والجهات كافة لكفاءة الطاقة في المملكة بهدف خلق قطاع حيوي وفاعل لكفاءة الطاقة في المملكة”.