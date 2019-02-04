لأول مرة في تاريخها.. تويتر تطرح خاصية فريدة من نوعها

لأول مرة في تاريخها.. تويتر تطرح خاصية فريدة من نوعها

2019/02/04
الساعة 11:59 صباحًا
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أشارت تقارير صحفية عديدة إلى أن شبكة التدوين المصغر “تويتر” تنوي طرح خاصية فريدة من نوعها لأول مرة في تاريخها.

وطرح موقع “تويتر” خاصية فريدة من نوعها في منصة التدوين المصغر، حيث يمكن إتاحة الفرصة للمغرّدين لتعديل النص الأصلي لتغريداتهم لأول مرة في تاريخ منصة “تويتر”، وهي الخاصية التي طال انتظارها.

ومن جهته، قال مؤسِّس “تويتر” إن تلك الخاصية الفريدة ستكون متاحة لفترة زمنية محددة من أجل تعديل تغريداتهم، موضحا أن ذلك الزمن المحدّد قد يكون ما بين 5 إلى 30 ثانية فقط، بعد نشر تغريداتهم عبر تويتر.

يشار إلى أن تويتر قد أتاحت عام 2017، إمكانية زيادة الحد الأقصى لأحرف التغريدة الواحدة، لتزيد إلى 280 حرفاً بدلا من 140 حرفاً؛ ليتمكن الجميع من التعبير عن أنفسهم بشكل أسهل وأسرع.



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