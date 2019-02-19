ماذا يقول هاتفك الذكي عن شخصيتك؟

المواطن - متابعة

ربطت دراسة حديثة بين اختيار الهاتف الذكي وبعض الصفات الاجتماعية لحامله.

وبحسب الدراسة التي أعدتها هيئة “بيتر باي” البريطانية، فإن عشاق هواتف “أبل” يختلفون في عدد من الصفات عمن يستخدمون هواتف “أندرويد”، لاسيما فيما يخص العلاقات العائلية.

ووجدت الدراسة أن مستخدمي “آيفون” يكونون أكثر قربًا من العائلة، وكشفت الأرقام أنهم أكثر حرصًا بنسبة 18 بالمائة على جعل الأقارب “قبل كل شيء” مقارنة بمستخدمي “أندرويد”.

في المقابل، أظهرت الدراسة أن مستخدمي “أندرويد” أكثر عرضة بنسبة 18 بالمائة لإقامة علاقات فاترة مع الوسط الاجتماعي، ذلك حسب النتائج التي نقلتها صحيفة “ميرور” البريطانية.

وأوردت الدراسة أن مستخدمي أجهزة “أندرويد” يكترثون بدرجة أقل بنسبة 6 بالمائة إلى الانسجام مع المجتمع، مقارنة بمستخدمي آيفون الذين يثمنون العلاقات الاجتماعية بدرجة أكبر.

ووصلت المنافسة بين مستخدمي هواتف “أبل” و”أندرويد” إلى درجة مثيرة، لا تقل شراسة عن المنافسة بين الشركات المصنعة ذاتها.