مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي .. الأبيض يسقط في فخ التعادل

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي، التي أُقيمت على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبدأت مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي بشكل سريع، وحاول الفريق الأبيض السيطرة على مجريات اللقاء، ونجح المغربي خالد بوطيب في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 14، مُستغلًّا عرضية من محمود عبدالمنعم كهربا.

وواصل الفريق الأبيض السيطرة على أحداث مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي، خاصة أن المواجهة على أرضهم ووسط جمهورهم، وأخرج دفاع الفريق الجزائري وحارس المرمى أكثر من فرصة خطيرة للثلاثي بوطيب، يوسف أوباما وكهربا.

وأهدر التونسي المتألق فرجاني ساسي فرصة من كرة رأسية، لينتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي بتقدم الفريق الأبيض بهدف دون رد.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أهدر يوسف أوباما فرصة تعزيز التقدم، بعدما مرت تسديدته بجوار القائم، وحاول الفريق الجزائري تسجيل هدف التعادل في مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي ولكن لم تنجح محاولاتهم.

وتصدى محمود جنش لفرصة خطيرة للفريق الجزائري، الذي ضغط على الجبهة اليُسرى؛ نظرًا لوجود مساحات خلف اللاعب عبدالله جمعة، وأنقذ ساسي بعد ذلك فرصة خطيرة، ليُحافظ على تقدم فريقه في مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي.

وتراجع أداء الفريق الأبيض خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي، واستمر الضغط الجزائري، قبل أن يُهدر أوباما وكهربا فرصتين، وسط تألق لافت من حارس مرمى الفريق الضيف.

ونجح الفريق الجزائري في تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل، حيث تمكن فوزي يايا من هز الشباك في الدقيقة 90، لتنتهي مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي بالتعادل الإيجابي.

وبعد مباراة الزمالك ضد نصر حسين داي في الجولة الثانية، تصدر الفريق الجزائري ترتيب المجموعة الرابعة في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية برصيد 4 نقاط، فيما يتذيل الأبيض الترتيب بنقطة واحدة.