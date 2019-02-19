مباراة النصر ضد آجمك .. العالمي يسعى لاستعادة الأمجاد الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة النصر ضد آجمك الأوزبكي التي ستُقام، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن منافسات الملحق المؤهل إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة النصر ضد آجمك الأوزبكي اليوم، لتحقيق الفوز والتأهل إلى منافسات دور المجموعات، أملًا في استعادة الأمجاد ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويعول العالمي على لاعبيه المحترفين في حسم مباراة النصر ضد آجمك الأوزبكي اليوم، حيث يتسلح بالرباعي حارس المرمى البرازيلي، براد جونز، المدافع البرازيلي مايكون، والثنائي المتألق المغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي جوليانو.

وفي حالة فوز العالمي في مباراة النصر ضد آجمك الأوزبكي اليوم، سيتواجد في المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال آسيا، التي تضم الوصل الإماراتي والزوراء العراقي، بالإضافة إلى الفائز من لقاء الغرافة القطري ونظيره ذوب آهن الإيراني.

وقبل مباراة النصر ضد آجمك الأوزبكي اليوم، يسير الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بشكل مميز في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 43 نقطة.

ويأمل المدرب البرتغالي روي فيتوريا في استغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبي العالمي بعد الفوز على الأهلي في الجولة الماضية، والظهور بمستوى جيد في مباراة النصر ضد آجمك الأوزبكي اليوم، وتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة.

وسبق أن توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بلقب كأس آسيا لأبطال الكؤوس في منافسات موسم 1997/ 1998، وكأس السوبر الآسيوي عام 1998، واحتل المركز الثاني في دوري أبطال آسيا عام 1995.