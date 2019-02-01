مباراة اليابان وقطر .. 3 جوائز استثنائية لبطل آسيا قبل الذهاب لأرض أبطال العالم

المواطن - محمد سمعه

نجح المنتخب القطري في الفوز بثلاثية مقابل هدف في مباراة اليابان وقطر بنهائي كأس آسيا 2019، والذي أُقيم في الفترة من الخامس من يناير وحتى الأول من فبراير في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم المنتخب القطري خلال مباراة اليابان وقطر، أداء مميزًا كلل به مجهوداته مُتوجًا ببطولة كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

وكشف الحساب الرسمي لبطولة كأس آسيا عبر تويتر أن مباراة اليابان وقطر، شهدت حصول المنتخب القطري كذلك على 3 جوائز فردية مع فوزه بالبطولة الآسيوية، حيث تُوج اللاعب المعز علي بلقب هداف البطولة برصيد تسعة أهداف، ونال اللاعب نفسه لقب أفضل لاعب في البطولة.

وبعد نهاية مباراة اليابان وقطر تُوج الحارس سعد الشيب حارس مرمى منتخب قطر بلقب أفضل حارس في البطولة بعد اهتزاز شباكه لمرة واحدة فقط وكانت أمام المنتخب الياباني اليوم في المباراة النهائية.

وكانت مباراة اليابان وقطر شهدت إحراز واحد من أجمل أهداف البطولة، وذلك بعد إحراز اللاعب المعز علي للهدف الأول للمنتخب القطري في الدقيقة الثانية عشرة من عمر الشوط الأول بعد ضربة مقصية مُزدوجة بشكل مهاري رائع.

وبعد نهاية مباراة اليابان وقطر يستعد المنتخب القطري للمشاركة في بطولة كأس كوبا أميركا والتي تُقام في صيف العام الحالي في أرض دولة البرازيل، حيث يتواجد منتخب قطر في المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات الأرجنتين وكولومبيا وباراجواي، أما المنتخب الياباني فيتواجد في المجموعة الثالثة والتي تضم منتخب تشيلي والإكوادور والأوروغواي.

وكانت مباراة اليابان وقطر أقيمت على ملعب مدينة زايد الرياضية في مدينة أبو ظبي الإماراتية، كما حضر المباراة السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقبل إقامة مباراة اليابان وقطر، كان المنتخب القطري تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على منتخب الإمارات في دور نصف النهائي، بينما فاز منتخب اليابان على منتخب إيران بثلاثية دون رد في دور الأربعة.