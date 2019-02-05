متحرشو جوري مول الأربعة سقطوا بقبضة شرطة الطائف

المواطن - الطائف

ألقت شرطة الطائف القبض على أربعة سعوديين تورطوا في التحرش بالفتيات قرب سوق تجاري في الطائف.

وصرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه عند الساعة ٣:١٥ من ظهر يوم أمس الاثنين الموافق ١٤٤٠/٥/٢٩هـ تمت مباشرة بلاغ عن تعرض فتيات للتحرش من قبل مجموعة من الأشخاص بجوار سوق جوري مول بمحافظة الطائف ، حيث تم بتوفيق الله تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم ، وعددهم أربعة سعوديين في العقد الثالث من العمر ، وقد جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية .

وشرطة منطقة مكة المكرمة إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها .