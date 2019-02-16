متى يصبح الشخص متعثرًا في سداد القروض وما هي العقوبة؟

المواطن - الرياض

يعد التمويل وسيلة ائتمانية تمكن العميل من اقتراض مبلغ مالي معين في سبيل تحقيق أهدافه المالية، ومن ثم يلتزم بسداد قيمة مبلغ التمويل مضافًا إليه التكاليف المتعلقة به على عدد أقساط دورية لفترة زمنية محددة، وذلك بموجب عقد التمويل المتفق عليه. وقد يتعثر العميل في سداد الأقساط نتيجة لحدوث تغير مفاجئ في وضعه المالي أو لسوء إدارة الاستفادة من التمويل وعدم تخصيص جزء من الدخل لسداد الأقساط.

متى يصبح الشخص متعثرًا؟

ويصبح المدين متعثرًا إذا فقد قدرته على الالتزام بأموره المالية المستحقة لجهات التمويل المرخصة التي تقوم بدورها في تحديث التقرير الائتماني لعملائها لدى شركات المعلومات الائتمانية المرخص لها في المملكة مثل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية “سمة”. فهذا التقرير يحتوي على المعلومات والبيانات الخاصة للمنتجات الائتمانية التي حصل عليها العميل والتي من ضمنها المنتجات الائتمانية التي تعثر في سدادها لمدة 5 سنوات سابقة، بحسب البنوك السعودية.

عقوبة التعثر في سداد القروض:

تختلف عقوبة التعثر في سداد القروض تبعًا لظروف العميل، وكذلك بحسب الأحكام والشروط الواردة في بنود عقد التمويل؛ والتي من بينها:

صعوبة الحصول على تمويل آخر في المستقبل القريب.

تجميد الحسابات المصرفية وحجز أرصدة العميل بما يتفق مع قرارات الجهات المعنية بهذا الشأن.

قد يتم الحجز على الأملاك إذا كان التمويل مرهونًا بضمان طبقًا للوائح والقوانين السارية.

المساءلة القانونية والملاحقة القضائية من قبل الدائنين.

خطوات تساعدك على تجنب التعثر:

حصر الاقتراض بالأمور الضرورية والهامة وعدم اقتراض مبلغ يزيد عن الحاجة.

تنظيم الأمور المالية والتأكد من أن الدخل الشهري يكفي لتغطية النفقات الشهرية، بالإضافة إلى أقساط القروض.

التأكد من توافر رصيد كافٍ في الحساب قبل موعد استحقاق الأقساط.

إخطار البنك فورًا في حال تغير الظروف المالية كتغير الراتب، أو الوظيفة، أو أي مستجدات تؤثر على الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة.