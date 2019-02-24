مجمع الملك فهد ينهي معاناة شاب لـ 8 سنوات ويعيد تصحيح فكيه

المواطن _عبدالرحمن المحمادي_جدة

نجح – بفضل الله – فريق طبي مختص بجراحة الفم والوجه والفكين بقسم أسنان مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة في إنهاء معاناة شاب عشريني استمرت فترة علاجه بتقويم الأسنان 8 سنوات قد أكدوا له أطباء التقويم بضرورة التدخل الجراحي لإصلاح عظام الوجه.

وأفاد مدير قسم الأسنان بالمجمع الدكتور عماد الجديبي أن المريض يعاني من مشكلة في إطباق الأسنان مع عدم القدرة على إقفال الشفاه جيداً.

واستكمالاً، بالكشف على حالة المريض تبين لنا وجود تقويم في الأسنان الذي يعتبر كمرحلة أولى لعلاج المريض حيث عمل له كامل الفحوصات الإشعاعية التي أظهرت نتائجها وجود تأخر بالفك السفلي وتقدم بالفك العلوي.

وبعد دارسة حالة المريض من قِبل الفريق الطبي المختص بجراحة الفم والوجه والفكين بقسم الأسنان بالمجمع اتضح أن في مثل حالة المريض يستخدم فيها العلاج بتقويم الأسنان كمرحلة أولى ووحده لا يُحدث أي تغيير في الحالة ويكون التدخل الجراحي من الضروري جداً لمعالجه المريض وإنهاء معاناته.

وعلى الفور أجريت له عملية استغرقت 8 ساعات – تكللت بالنجاح ولله الحمد – تم فيها تقديم الفك السفلي وإرجاع الفك العلوي مع تطويل الشفة العلوية.

ومن جانبه فقد أعرب المشرف العام على مجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى الولادة التخصصي بجدة الدكتور خالد وصل الله الثمالي عن شكره وتقديره لأطباء قسم الأسنان على مواصلتهم في تحقيق النجاحات والإنجازات الطبية في جراحة الفم والوجه والفكين وعلاج حالات مماثلة لحالة المريض ومختلفة وسعيهم الغير مستغرب منهم في تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية وصولاً بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة إلى أعلى مستوى يضاهي به أفضل المراكز الطبية العالمية المتقدمة متمنياً للمريض دوام الصحة والعافية.