محمد حماقي يكتسح بـ كل يوم من ده

المواطن - القاهرة

وصل ألبوم النجم المصري محمد حماقي إلى صدارة المبيعات ليعتلي ترتيب الألبومات ليصبح رقم 1 في قائمة الأكثر مبيعًا، بعد أيام قليلة من طرحه في الأسواق.

واستطاع ألبوم “كل يوم من ده”، تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث عبر جوجل، كما تصدر الألبوم تريند “يوتيوب” في مصر، ووصلت نسبة مشاهدة الألبوم حتى الآن لأكثر من 40 مليون مشاهدة على “يويتوب”.

محمد حماقي هو مغني مصري وأحد أشهر المطربين على الساحة الغنائية العربية، وهو عضو من لجنة تحكيم MBCTheVoice بالموسم الرابع سنة 2018، وحائز علي جائزة “MTV EMAs” العالمية لأفضل مطرب عربي لعام 2010، وحائز أيضًا علي الأسطوانة البلاتينية لتحقيق ألبومه “خلص الكلام” على أعلى مبيعات في الشرق الأوسط لعام 2006.

ولِد محمد حماقي في القاهرة وتخرج من كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، وفي يوليو 2011 تعرض محمد حماقي لأزمة قلبية مفاجئة ولكنه تعافى منها بعد أن خضع لعملية جراحية.

وتزوج محمد حماقي من نهلة الحاجري في 7 ديسمبر 2011، وهي من خارج الوسط الفني وانفصل عنها في يوليو 2014، وعاد إليها بعد سنتين من الانفصال، وفي 06 يونيو 2017 أنجبت زوجته نهلة طفلة سماها فاطمة.

وبدأت علاقة محمد حماقي بالغناء في عام 1997 عندما قدم أول أغانيه “الحلو يحب الحنية” في ألبوم غنائي بعنوان “لقاء النجوم 3” والذي شارك فيه المغني “محمد منير” و “حميد الشاعري” والمطربة المعتزلة “حنان”.

وصدرت للفنان محمد حماقي بعد ذلك عدة أغاني منفردة وعلى فترات متباعدة، في 2000 شارك حماقي في أوبريت “القدس هترجع لنا” والذي ساهم في معرفة الجمهور به.

وأصدر محمد حماقي ألبومه الغنائي الأول عام 2003 بعنوان “خلينا نعيش” بعد أن قدمه الموزع الموسيقى “طارق مدكور” للمنتج الفني “نصيف قزمان” صاحب شركة صوت الدلتا للإنتاج الفني والذي تحمس له كثيرَا، وحقق ألبوم حماقي نجاحًا كبيرًا.