مرزوق بن تنباك: التضييق على المرأة في الـ30 عامًا الماضية لا علاقة له بالتاريخ ولا عادات القبائل

المواطن - الرياض

أكد أستاذ الأدب العربي الدكتور مرزوق بن تنباك، أن المجتمع يتكون من ثنائيات، إحداها هو “القبيلة”، ولا يجب أن نضخم من كيان القبيلة ونقزم من غيرها من الثنائيات.

وأضاف في حواره إلى برنامج “في الصورة” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن القبيلة نسيج اجتماعي داعم للمدنية والحضارة، وأن “العصبية” الحقيقية في هذا العصر هي عصبية “البيروقراطية” وليس عصبية القبيلة.

وأضاف ابن تنباك أن القبيلة تتمظهر الآن بمظهر المجتمع، ولم تعد تتميز إلا بالذهن الثقافي، وأن المجتمع أصبح يصم القبيلة تلقائيًّا بالعصبية، بينما الواقع على خلاف ذلك، متابعًا: “نحن مقصرون في مشروع تأصيل المواطنة بدلًا عن تأصيل الفئة والجماعة والقبيلة”.

ورأى أن النخب القبلية اليوم قليلة وغير فاعلة في المجتمع الذي تنتمي إليه، ومشغولة بصراعات فيما بينها، وأن القبيلة تُعطى اليوم هالة كبيرة ليست موجودة بالفعل، متمنيًا أن تنتمي للوطن وليس للعنصر القبلي.

وشدد أستاذ الأدب العربي على أن المبالغة في “الديات” أصبحت تشويهًا لمبدأ التكافل بين أفراد القبيلة، وأن التضييق على المرأة في الثلاثين عامًا الماضية لا علاقة له بتاريخ العرب ولا بعادات القبائل على الإطلاق.