مزارع الدواجن تلاصق منازل مشعلية نجران منذ 20 عامًا فمتى يتنفسون الصعداء؟!

المواطن - حسن عسيري - ملفي بن داحن - تصوير : سياف الحارثي - نجران

ناشد أهالي حي المشعلية بمنطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، ونائبه الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، لحل معاناتهم المستمرة منذ أكثر من 20 عامًا، وهي قرب مزارع الدواجن من منازلهم، حيث تبعد فقط مسافة 300 متر.

وقال علي المصعبي في تصريحات إلى “المواطن“: إن المزرعة أنشئت وسط المباني منذ نحو 20 عامًا، ولم تجد تفاعلًا طوال السنوات الماضية من الجهات المعنية، مشددًا على أن قربها من المنازل يسبب الكثير من الأمراض وتلوث الهواء، بالإضافة إلى الروائح الكريهة التي تصدرها، مطالبًا بإبعادها عن المنازل لضررها الملموس على الجميع.

من جهته، أكد سالم عمير أنه يجب تدخل وزارة البيئة لإبعاد مزارع الدواجن عن منازلهم وحي المشعلية، متعجبًا من وضع مثل هذه المزرعة بين المنازل.