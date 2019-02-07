مشاريع الترفيه توقع شراكة مع أكيد لتوسيع نطاق السينما حول المملكة

المواطن - الرياض

وقعت شركة مشاريع الترفيه السعودية “SEVEN” – إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة – اتفاقية شراكة مع “شركة أكيد للتسويق والتطوير العقاري” وذلك في إطار سعيها لتوسيع نطاق تشغيل صالات سينما AMC حول المملكة في مجمعات تجارية مختلفة والمدارة من شركة أكيد، وتأتي هذه الاتفاقية في ضوء خطة مشاريع الترفيه السعودية على توسيع انتشار الخدمات الترفيهية لتغطي كافة مناطق المملكة بهدف الوصول إلى كافة شرائح المجتمع السعودي وتقديم أفضل الخيارات الترفيهية وأكثرها تنوعاً بدءًا من قطاع السينما ووصولاً إلى الكثير من الخيارات المبتكرة والتي ستحقق الاحتياجات الترفيهية للسكان.

الجدير بالذكر أن شركة أكيد للتسويق والتطوير العقاري تعمل على إدارة 13 مجمعًا تجاريًا مملوكًا لشركة وابل العربية للاستثمار وشركة سويكورب وابل ريت والتي أنشئت وفق أعلى المعايير العالمية في قطاعات التطوير التجاري والعقاري. وقد صرح الأستاذ خالد الماجد، الرئيس التنفيذي لشركة أكيد: “من الركائز الأساسية في استراتيجية شركة أكــــيد تحقيق النمو والتطور عبر الدخول إلى أسواق جديدة وتحقيق أهداف أعمالنا في مدن متعددة، والمساهمة بشكل مباشر في ترفيه المواطن السعودي من خلال تقديم العديد من الخيارات المتنوعة ما بين التسوق والترفيه، حيث نسعى من خلال مجمعات المكان مول إلى تقديم كل ما هو جديد.”

ويعد قطاع السينما الذي دخل إلى السوق السعودي مؤخرًا من القطاعات المهمة لشركة “مشاريع الترفيه السعودية” بصفتها الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمارات العامة في قطاع الترفيه، وتعمل على إنشاء مشاريعٍ ترفيهية متنوعة بمواصفات عالية من خلال 4 قطاعات رئيسية، انطلقت عبر قطاع السينما والذي يعد الاستثمار الأول للشركة بالشراكة مع مجموعة AMC الترفيهية القابضة، حيث تسعى شركة “مشاريع الترفيه السعودية” لتطوير وتشغيل أكثر من 50 دار سينما في مختلف مناطق ومدن المملكة.