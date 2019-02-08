مشاريع بلدية جديدة في البرك بأكثر من 21 مليونًا

المواطن - أحمد الشهري - البرك

وقع أمين منطقة عسير، الدكتور وليد الحميدي، عقودًا لعدد من المشاريع لبلدية محافظة البرك بقيمة إجمالية بلغت 21 مليونًا و872 ألف و33 ريالًا.

وشملت هذه العقود سفلتة وأرصفة وإنارة وإنشاء مبانٍ ومرافق عامة وإنشاء ساحات وملاعب وحدائق وممرات للمشاة وساحة احتفالات وتطوير للطرق والميادين وتطوير وتسوية عدد من المخططات، في المحافظة والمراكز التابعة لها.

من جانبه، شكر رئيس البلدية حسين بن رجب أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي على دعمه ومتابعته المستمرة لإنجازات وأعمال البلدية.