مقتل 8 عناصر من سرايا السلام التابعة لـ مقتدى الصدر في العراق

المواطن - متابعة

لقي 8 من عناصر من أفراد سرايا السلام، التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مصرعهم جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم بين محافظتي الأنبار وصلاح الدين ‫في العراق.

وتعد سرايا السلام امتداداً لجيش المهدي التابع لمقتدى الصدر، والذي كان قد جمّده عام 2007، وأعلن الاسم الجديد في 11 يونيو 2014.

وتهدف سرايا السلام إلى حماية المقدسات الدينية ودور العبادة العراقية، إضافة إلى قتال القوات المتطرفة التي تسيطر على بعض المدن العراقية، وذلك بحسب التعليمات الخاصة التي أصدرها الصدر لتنظيم عمل القوة.