مقطع صوتي.. تركي الحمد بعد اطمئنان الأمير محمد بن سلمان عليه: أفتخر بأني سعودي

المواطن - القاهرة

عبر الكاتب تركي الحمد عن سعادته البالغة بما لاقاه من اهتمام بعد تعرضه لحادث سير في العاصمة المصرية القاهرة.

وقدم الحمد في مقطع صوتي نشره حساب قناة العربية على تويتر الشكر لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي بادر للسؤال عليه والاطمئنان على صحته فور وقوع الحادث كما وجه شكره لسفير المملكة لدى مصر السفير أسامه نقلي.

وقال الحمد : ما وجدته من رعاية واهتمام يجعلني أفتخر بأنني أنتمي إلى المملكة.

وكان الكاتب تركي الحمد أصيب في حادث سير أمس أثناء توجهه إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب.

رسالة صوتية من الكاتب السعودي @TurkiHAlhamad1 على إثر حادث السير الذي تعرض له في القاهرة يوم الأحد الماضي وهو في طريقه لحضور معرض القاهرة الدولي للكتاب، وقد أجريت له عملية جراحية هناك. عبر: @majedalhazzaa pic.twitter.com/PClN9k74oI — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 6, 2019