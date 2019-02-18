ملك البحرين يشيد بما حققته السعودية في مجال حقوق الإنسان

المواطن - واس

استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في قصر الصافرية اليوم, معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان والوفد المرافق، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة زيارته للبحرين.

ورحب جلالته في بداية الاستقبال بمعالي رئيس هيئة حقوق الإنسان، معربًا عن اعتزازه بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وبالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون الثنائي في الميادين كافة، خاصة ما يتعلق بدعم التوجهات الدولية الهادفة لحماية حقوق الإنسان.

ونوه بالمواقف المشرفة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الداعمة لمملكة البحرين وشعبها، وجهوده -رعاه الله- في ترسيخ أواصر العلاقات البحرينية السعودية، منوهًا بما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة شاملة.

وأثنى جلالة الملك حمد بن عيسى, على اهتمام المملكة العربية السعودية بحقوق الإنسان وما قطعته من شوط كبير في تعزيز هذه الحقوق ورعاية المواطنين والحرص على تعزيز هذه الحقوق, لافتًا النظر إلى سجل البحرين المشرف بحقوق الإنسان, والحرص على توفير الحياة الكريمة للمواطنين في المجالات كافة.

وأعرب الدكتور العيبان, عن شكره وتقديره للملك حمد بن عيسى آل خليفة على ما لقيه من حفاوة وترحيب خلال زيارته لمملكة البحرين، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والتلاحم والتقارب الأخوي بين البلدين, مشيدًا بما حققته البحرين من إنجازات رائدة وتقدم مستمر في مختلف المجالات.