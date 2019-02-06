مواطن من أصحاب الهمم يتهم بندة بفصله من العمل والشركة ترد: درسنا حالته جيداً

المواطن - الرياض

ردت شركة بندة للتجزئة على شكوى موظف سابق يدعى عبدالله من أصحاب الهمم، اتهم المديرين الأجانب في الشركة بفصله من عمله دون وجه حق.

وقالت الشركة في بيان لها إنها تتعاطف مع عبدالله وتؤكد حرصها واهتمامها على هذه الفئة الغالية كجزء لا يتجزأ من المجتمع، موضحةً أن أسواقها يعمل فيها المئات من ذوي الإعاقة كما أنها حصلت على شهادة مواءمة (الفئة الذهبية) من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كشركة وطنية رائدة وفرت أفضل الخدمات والمساندة لعمل أصحاب الهمم في مكاتبها وأسواقها.

وشددت الشركة على أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بعد معاينة ودراسة دقيقة لحالة الأخ عبدالله العام الماضي من قِبل إدارة الموارد البشرية، مع الحرص التام على التزامها على قيم الشركة والأنظمة المعمول بها في المملكة.

ولفتت إلى أنها تحتفظ بتفاصيل الموضوع احتراماً لخصوصية عبدالله وذويه، علماً بأنه سيتم تزويد الجهات المختصة بجميع المستندات اللازمة والمتعلقة بهذا الموضوع.