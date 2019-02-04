ميزتان في تحديث واتساب الجديد

المواطن - الرياض

أكد عبدالعزيز الرشيد، المختص بمتابعة جديد التطبيقات الذكية أن تحديث واتساب الجديد تضمن ميزتين جديدتان.

وقال الرشيد في مقطع فيديو : إن تحديث واتساب تم فيه إضافة ميزة قفل التطبيق لجميع المستخدمين كما تم أيضاً تحجيم عملية تحويل الرسالة حيث أصبحت فقط لـ٥ أشخاص للحد من نشر الشائعات.

وكان واتساب حاول جاهدا لمواجهة الشائعات بعد وقوع عدد من جرائم القتل في الهند بسبب تبادل رسائل واتساب مجهولة المصدر حيث قلص إعادة الإرسال إلى 20 شخصًا ليضيف مزيدا من القيود في التحديث الجديد لتصبح 5 فقط.

يذكر أن واتساب كان قد أتاح قبل أيام ميزة جديدة على منصة “ويب” التي تُشغله على أجهزة الحاسب الآلي.

وتضمن تلك الميزة مشاهدة مقاطع الفيديو داخل نافذة الدردشة بدون فتح صفحات أو تطبيقات خارجية.

وتأتي هذه الميزة كجزء من التحديث “0.3.2041 ” بالإضافة إلى عدد من التحسينات الجديدة والخصائص الداعمة للأمان في التطبيق.

ولتثبيت التحديث، يحتاج مستخدمو واتساب ويب إلى مسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح وإعادة تشغيل المتصفح، وذلك لتفعيل الميزة الجديدة لتطبيق التراسل الفوري.

يذكر أن واتساب كان قدم تلك الميزة خلال الأيام القليلة الماضية لمستخدمي منصته على iOS وأندرويد، وذلك ضمن مجموعة من التعديلات التي يحاول واتساب إجراءها مؤخرًا.