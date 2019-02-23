ميلان يقهر تقنية الفيديو ضد إمبولي.. وإنجاز بياتيك يخطف الأنظار

المواطن - مروة نبيل

واصل ميلان تألقه مع المدرب جينارو جاتوزو، ونجح في حسم مباراة إمبولي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، لصالحه بثلاثية دون رد.

وسجل ثلاثية ميلان ضد إمبولي بالأمس، كريستيان بيونتيك، فرانك كيسي وصامويل كاستييخو، لتُعزز كتيبة جاتوزو تواجدها في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتواجدت تقنية الفيديو بقوة في مباراة ميلان ضد إمبولي بالأمس، وتسببت في إلغاء هدفين لكتيبة جاتوزو، حيث سجل البرازيلي لوكاس باكيتا هدفًا بكرة رأسية مميزة في الدقيقة الأولى، قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل بعد اللجوء إلى VAR.

وألغى حكم مباراة ميلان ضد إمبولي هدفًا لكتيبة جاتوزو أحرزه فابيز بوريني خلال أحداث الشوط الثاني بعد مجهود فردي مميز، ومراوغته لأكثر من لاعب، بداعي التسلل على باتريك كوتروني الذي كان متداخلًا في اللعبة، ولكنه لم يلمس الكرة.

وشهدت مباراة ميلان ضد إمبولي تألقًا لافتًا من البولندي كريستوف بياتيك، وحقق رقمًا مميزًا، حيث إنه بات أول لاعب يُحرز أهدافًا في أول 4 مواجهات يلعبها أساسيًّا مع ميلان في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم منذ الألماني أوليفر بيرهوف.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن بيرهوف سجل أهدافًا في أول 4 مباريات يخوضها أساسيًّا مع ميلان خلال الفترة من شهر سبتمبر وحتى أكتوبر عام 1988.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 45 نقطة، فيما تجمد رصيد إمبولي عند 21 نقطة في المركز الـ17.