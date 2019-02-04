ميلان يُخطط لتوجيه ضربة قاضية لـ جاتوزو

المواطن - محمد سمعة

يخطط نادي ميلان الإيطالي للتعاقد مع مدرب جديد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ليكون خليفة للمدرب الإيطالي جينارو جاتوزو.

وعلى الرغم من تواجد نادي ميلان في المركز الرابع ببطولة الدوري الإيطالي وهو مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا لكن إدارة الروسونيري ترغب في التعاقد مع مدرب قوي لقيادة ميلان في المرحلة المقبلة.

ويذكر أن نادي ميلان يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة خاصة بعد التعادل الإيجابي بالأمس أمام فريق روما بهدف لكل فريق.

وقالت تقارير صحفية إيطالية إن نادي ميلان يفكر في التعاقد مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي من أجل تدريب الروسونيري في الموسم المقبل.

وكان فريق ميلان خسر لقب السوبر الإيطالي لصالح نادي يوفنتوس في السادس عشر من شهر يناير الماضي في لقاء كان أقيم على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

ويذكر أن المدرب جاتوزو تولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان خلفًا للمدرب الإيطالي فينتشينزو مونتيلا والذي رحل بسبب سوء النتائج.

وقيل في الفترة الماضية إن نادي ميلان يفكر أيضًا في التعاقد مع المدرب الفرنسي أرسن فينغر المدير الفني السابق لنادي آرسنال الإنجليزي من أجل تدريب نادي ميلان في الموسم المقبل.

ويستعد نادي ميلان لمواجهة نادي لاتسيو في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء الموافق السابع والعشرين من فبراير، على أن تُقام مباراة العودة بين ناديي ميلان ولاتسيو في الرابع والعشرين من أبريل المقبل على ملعب السان سيرو في مدينة ميلانو.

وسبق لنادي ميلان أن تعاقد مع اللاعب البرازيلي لوكاس باكيتا من صفوف نادي فلامنجو البرازيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان اللاعب الأرجنتيني جونزالو هيجواين رحل عن صفوف ميلان في يناير لينضم إلى نادي تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة.