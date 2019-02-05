نائب رئيس #النصر يفتح النار على الانضباط مؤكدًا: قرار استفزازي وسنرفع دعوى

المواطن - محمد سمعه

أبدى عبدالعزيز الجليل، نائب رئيس نادي النصر، استياءه الشديد من قرار لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم حول إيقاف اللاعب سلطان الغنام لاعب النصر قبل مباراة القادسية.

وتحدث عبدالعزيز الجليل لقناة العربية قائلًا: سلطان الغنام دخل معسكر مباراة القادسية وقرار لجنة الانضباط استفزازي، هل يُعقل صدور القرار ليلة المباراة.

وأضاف عبدالعزيز الجليل: سنرفع دعوى ضد قرار لجنة الانضباط على تأخر إصدار قرار عقوبة سلطان الغنام وسنطالب بتعليقها كما حدث مع لاعب الفتح في الموسم الماضي.

وكانت لجنة الانضباط أصدرت قرارًا، أمس الثلاثاء، يقضي بإيقاف سلطان الغنام لمدة مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال بعد الدعس بقدمه على قدم أحد المنافسين في مباراة النصر والتعاون، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.