نادي #الحزم يفقد عادته المميزة ضد #الأهلي

المواطن - مروة نبيل

خسر نادي الحزم ضد الأهلي برباعية مقابل هدفين في المباراة التي أُقيمت على استاد الأمير محمد بن عبد العزيز، في إطار مواجهات الجولة الـ19 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واعتاد نادي الحزم ضد الأهلي على افتتاح التسجيل في المباريات التي تُقام على أرضه ووسط جمهوره، إلا أن عبدالفتاح عسيري كان له رأي آخر في مواجهة الجولة الـ19، بعدما هز شباك الفريق الحزماوي أولًا.

وعلى الرغم من تقدم نادي الحزم ضد الأهلي في الثلاث مباريات السابقة التي أُقيمت على أرضه من قبل في الدوري السعودي للمحترفين، إلا أنه اكتفى بالتعادل في مواجهتين، والخسارة في لقاء واحد، لتكون هزيمة الجولة الـ19 هي الثانية في ملعبه.

وسجل رباعية الراقي في مباراة نادي الحزم ضد الأهلي بالجولة الـ19، عبدالفتاح عسيري، دجانيني تافاريس، عمر السومة، وسيف حسين الذي سجل هدفا بالخطأ في مرماه، فيما أحرز ثنائية الفريق الحزماوي جون باجوي ومحمد الصيعري.

بعد مباراة نادي الحزم ضد الأهلي في الجولة الـ19، تجمد رصيد الفريق الحزماوي عند 19 نقطة في المركز الـ12 بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل مباراته المقبلة أمام الباطن.

على الجانب الآخر، رفع الراقي رصيده إلى 36 نقطة، بعد مباراة نادي الحزم ضد الأهلي في الجولة الـ19، ليحتل المركز الثالث بشكل مؤقت بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل مباراته أمام النصر.