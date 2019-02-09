هازارد: طريقتي سبب عدم تتويجي بلقب الأفضل في العالم

المواطن - مروة نبيل

كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، البلجيكي إيدين هازارد، عن السبب الذي يبعده عن التتويج بلقب أفضل لاعب في العالم.

وقال هازارد: “أنا لست أنانيًّا، طريقتي من الممكن أن تكون نقطة ضعفي وتقف أمام وصولي للقب أفضل لاعب في العالم، المدربون مثل جوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي والآن ساري، يطلبون مني تسجيل 40 أو 50 هدفًا في الموسم، ولكن هل أنا قادر على فعل ذلك؟ أنا لست متأكدًا”.

وتابع: “من الممكن أنهم يعتقدون أنني قادر على فعل ذلك، ولكني أعرف نفسي وأعتقد أنني لن أقدر ولكني سأحاول.. أحب أن أكون نجمًا، ولكن في نفس الوقت أحب تمرير الكرة لشخص آخر لإحراز هدف، وهدفي هو مساعدة الفريق للفوز بشيء”.

وعن ساري، قال هازارد: “أحب طريقة كرة القدم التي يقدمها، هو مدرب عظيم، ورغم أنه رجل كبير، ولكن طريقة تفكيره هي نفس طريقة تفكيري، عندما نمتلك الكرة يكون لدينا الكثير من الحرية، ليس لي فقط ولكن للمهاجم والجناحين أيضًا”.

وأضاف خلال تصريحاته لصحيفة “التايمز”: “لقد لعبت مباراتين فقط مع غونزالو هيغواين، وأعرف أنه يمكننا أن نفعل أشياء عظيمة معًا، ليس فقط معه ولكن مع المهاجمين والأجنحة الآخرين، تشيلسي ليس فقط هازارد وهيغواين، بل نحو 25 لاعبًا، ولكن الأرجنتيني مهاجم مذهل”.

يُذكر أن إيدين هازارد ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد تصريحاته التي أكد من خلالها أنه حسم قراره النهائي.