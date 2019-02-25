هذه أبرز أهداف الشركة السعودية للصناعات العسكرية

المواطن - الرياض

أكد صندوق الاستثمارات العامة أنه أنشأ الشركة السعودية للصناعات العسكرية كجزء من استراتيجيته لتأسيس وتمكين قطاعات جديدة وواعدة، لتكون الشركة ضمن أفضل 25 شركة متخصصة في الصناعات العسكرية في العالم.

وأكد صندوق الاستثمارات العامة أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية تسعى إلى أن تكون محفزًا أساسيًا للتحول في قطاع الصناعات العسكرية وداعمًا لنمو القطاع ليصبح قادرًا على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول العام 2030.

وتمثل الشركة الجديدة مكونًا مهمًّا من مكونات رؤية المملكة 2030، ونقطة تحول فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي؛ حيث ستصبح منصةً مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية، وسيقوم صندوق الاستثمارات العامة على استكمال الإجراءات النظامية لاستخراج التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة.