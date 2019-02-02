هلال محايل يختتم مشاركته في صدر الكرامة بعد التعامل مع 53 حالة

المواطن - أحمد الشهري - محايل

اختتمت أمس مشاركة هيئة الهلال الأحمر السعودي بفرع محايل عسير، وذلك ضمن فعاليات “صدر الكرامة”، حيث استمر المعرض لمدة 12 يومًا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة، محمد بن حسن الشهري، أن المشاركة كانت بمعرض توعوي وتثقيفي وتطوعي منذ ابتداء الفعالية حتى اختتامها.

وأشار إلى أن المشاركة كانت بتواجد فرق إسعافية، فيما استفاد من المعرض ما يقارب 2683 مستفيدًا ومستفيدة تلقوا التثقيف حول الحالات الإسعافية الطبية الطارئة.

وأضاف الشهري أن الفرق المتواجدة في الفعالية تعاملت مع 53 حالة، 46 منها عولجت بالموقع و7 حالات تم نقلها إلى مستشفى محايل العام.