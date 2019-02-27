هنا خطة وشروط وضوابط الإيفاد للدراسة في الداخل لمرحلتي الماجستير والدكتوراه

المواطن - الرياض
أعلنت الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث، صدور تعميم خطة وشروط وضوابط الإيفاد للدراسة في الداخل للعام الدراسي ١٤٤٠ / ١٤٤١ هـ لمرحلتي الماجستير والدكتوراه ( بنين – بنات).
ويمكن الاطلاع على التعميم على الرابط هنا.
أعلنت الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث، صدور تعميم خطة وشروط وضوابط الإيفاد للدراسة في الداخل للعام الدراسي ١٤٤٠ / ١٤٤١ هـ لمرحلتي الماجستير والدكتوراه ( بنين – بنات).
ويمكن الاطلاع على التعميم على الرابط هنا.
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