هنا رابط حساب المواطن لاستقبال الاعتراض على مبلغ استحقاق الدفعة 15

المواطن - الرياض

بدأ حساب المواطن استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة 15، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط هنا

وكان برنامج حساب المواطن نفى في وقت سابق الشائعات المتداولة التي زعمت زيادة المبلغ المخصص للمستفيد بمبلغ قدره ألف ريال. مؤكدًا أنه في حالة وجود مستجدّات في البرنامج سيتم إعلانها من خلال القنوات الرسمية.

ونفى حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج، وجود أي مستجدات في البرنامج. مشيرًا إلى أن القنوات الرسمية والمتحدث الرسمي باسم البرنامج، هما المصدران الأساسيان لأخبار الحساب.

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج للدفعة الـ17 التي سيتم إيداعها يوم 10 إبريل المقبل.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن عبر الرابط التالي (هنا) وإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.