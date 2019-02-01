هيئة القصر تستبق موسم الحج بقاعدة بيانات للمفقودات

المواطن - الرياض

عقدت لجنة الحج والعمرة بالهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم اجتماعها الأول في مقر الهيئة بالرياض برئاسة رئيس الهيئة المكلف مؤقتاً عبدالرحمن بن حمود الضحيان بحضور أعضاء اللجنة وذلك من أجل الإعداد المبكر لكافة أعمال الحج خدمة لحجاج بيت الله الحرام.

و في بداية اللقاء رحب رئيس الهيئة بأعضاء اللجنة معربا عن شكره لهم ولكافة العاملين في الهيئة على جهودهم التي بذلوها خلال حج العام الماضي.

ورفع الضحيان الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على الدعم الكبير الذي تلقاه الهيئة عموما ولجنة الحج خصوصاً مما كان له الأثر الأكبر في مشاركة الهيئة في الحج، مشيداً بالمتابعة والتوجيه الذي تلقاه الهيئة من رئيس مجلس الإدارة وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ.

وأكد على حرص منسوبي الهيئة للمساهمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام بما تصبو له قيادة هذه البلاد وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م التي تسعى إلى تقديم خدمات مثالية في كافة مجالات الحياة وفي مقدمة ذلك حجاج بيت الله الحرام. مشيراً إلى أن الهيئة عقدت اجتماعها للحج القادم بشكل مبكر من أجل تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وأوضح عضو وسكرتير اللجنة عبدالله بن ماجد الطريس أنه بعد ذلك تم استعراض جدول الأعمال ومناقشة عدد من الموضوعات من أهمها نقل كامل الاختصاص من وزارة الحج والعمرة ورئاسة الحرمين الشريفين للهيئة وإعداد برنامج حاسوبي للمفقودات يتم إدخالها فيه بشكل دقيق ويسهل مع البحث واسترجاع بيانات أي قطعة مفقودة بكل يسر.