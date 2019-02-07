وزارة التعليم تعدل رواتب منسوبيها إلى التاريخ الميلادي

المواطن - الرياض

وجهت وزارة التعليم جميع إدارات المناطق والمحافظات ببدء العمل على إقفال مسيرات الرواتب الشهرية ابتداء من يوم 8 من كل شهر ميلادي على أن يتم الانتهاء منها وإرسالها إلى النظام المركزي للحقوق المالية يوم 12 من كل شهر ميلادي، وإذا وافق ذلك يوم عطلة تنتهي في اليوم السابق.

وبحسب التوجيه، يبدأ العمل على أوامر الدفع من يوم 12 من كل شهر ميلادي على أن يتم الانتهاء منها في نظام فارس ومنصة اعتماد في موعد أقصاه يوم 17 من كل شهر ميلادي.

كما يتم إرسال أوامر الدفع من نظام فارس إلى النظام المركزي للحقوق المالية قبل تاريخ 20 من كل شهر ميلادي كحد أقصى.

وتسبب صرف الراتب هجريًا في أزمة لمنسوبي التعليم، وهو ما دفع وزارة التعليم للتوجيه بصرف المتبقي من العلاوة السنوية لمنسوبيها.

وقالت وزارة التعليم في بيان مقتضب لها : ‏تنفيذاً لتوجيه ⁧‫وزير التعليم⁩ بصرف المتبقي من ⁧‫العلاوة السنوية⁩ للشهر الحالي أنهت الجهات المعنية إيداع المبالغ المالية في حسابات كافة موظفي وموظفات ⁧‫الوزارة.

يذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ كان قد طلب توضيح الأسباب التي حالت دون صرف العلاوة السنوية كاملا كما تضمنه الأمر السامي الكريم.

وفي تعميم عنوانه “عاجل جدًا” طالب وزير التعليم من مسؤولي الوزارة المختصين تحديد الأسباب التي أدت إلى صرف 6 أيام فقط من العلاوة.

وقال الشيخ في التعميم العاجل : حيث لوحظ تأخر صرف الرواتب لهذا الشهر يناير 2019، لموظفي الوزارة وعدم إنفاذ الأمر السامي الكريم رقم 651 وتاريخ 7/2/1440 والقاضي بإعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها اعتبارًا من 1/1/2019، وعدم إحاطتنا بالموضوع بوقت كاف من الوكالات المعنية والإدارة العامة للإعلام والاتصال، لذا نرغب الرفع لنا بتقرير متكامل عن الموضوع يتضمن الأسباب التي أدت إلى ذلك بشكل عاجل.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجه بصرف كامل العلاوة السنوية لمنسوبي التعليم وليس 6 أيام فقط على أن يتم الصرف في أسرع وقت.

وأوضح المتحدث الرسمي للتعليم مبارك العصيمي أن رواتب الموظفين التي نزلت هذا اليوم الأحد الموافق 1440/5/21 هي رواتب شهر ربيع الآخر 1440 هـ.

وأضاف العصيمي عبر حسابه الرسمي أن “احتساب العلاوة السنوية لهذا العام يبدأ من 1 يناير 2019 م الذي يوافق 1440/4/25 وبالتالي تم صرف استحقاق 6 أيام فقط من العلاوة مع الرواتب.