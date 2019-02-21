وزارة الداخلية تعلن نتائج القبول المبدئي لرتبة جندي في الأمن العام.. هنا الرابط

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للمديرية العامة للأمن العام لرتبة (جندي) للعام الهجري 1440هـ.

ودعت وزارة الداخلية المقبولين مبدئياً إلى الحضور بالزي الرياضي في تمام الساعة السابعة صباحاً في الوقت والمكان المحدد لكل طالب مع إحضار المستندات التالية:

إحضار نموذج القبول مطبوع من الموقع موضحاً به رقم الطلب.

أصل بطاقة الهوية الوطنية وصورة منها.

صورة من كرت العائلة (للمتزوج).

أصل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وصورة منها.

صورة من اختبار القدرات العامة.

عدد (6) صور ملونة حديثة مقاس (4X6) مكشوف الرأس.

إحضار ملف علاق بلاستيك مرتب بداخله جميع الأوراق المطلوبة أعلاه.

حلاقة الرأس رقم (1).

وقالت وزارة الداخلية إنه لمعرفة نتائج القبول المبدئي والوثائق والمستندات المطلوبة ومواعيد المراجعة عبر بوابة (أبشر – توظيف) على الرابط التالي (هنا)