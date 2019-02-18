وزير التجارة الباكستاني: زيارة الأمير محمد بن سلمان تفتح فصلاً جديداً في العلاقات مع المملكة

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

قال مستشار رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون التجارة عبد الرزاق داود، إن فصلًا جديدًا قد بدأ في العلاقات الثنائية بين باكستان والمملكة العربية السعودية.

وفي كلمته أمام مؤتمر الأعمال الباكستاني السعودي في إسلام آباد، اليوم الاثنين، قال: إن الاستثمار السعودي في باكستان له أهمية كبيرة في المسار الإيجابي لنمو البلاد واقتصادها.

وأضاف: “المملكة العربية السعودية شريكة لباكستان في رحلتها إلى الازدهار”، مشيرًا إلى الاستثمار في التعدين وتنمية المعادن من المستثمرين السعوديين سيكون موضع تقدير كبير.

وقال إننا “على مدى السنوات القليلة الماضية نتحرك في اتجاه تحسين نقص الطاقة والبنية التحتية.. لقد ساعدتنا الحكومة الصينية في هذا العمل”، وأوضح أن العلاقة التي تجمع المملكة وباكستان تتصاعد في اتجاه مختلف وعلى مستويات عديدة.

ولفت إلى أن الإعلان السعودي عن استثمارات ضخمة في مختلف القطاعات الباكستانية سيحسن اقتصادها، وقال إن المستثمرين السعوديين ورجال الأعمال سيتم توفير كل التسهيلات لهم في مشاريعهم التجارية.

ومن جانبه، أكد وزير التجارة ماجد القصبي أن العلاقات الباكستانية السعودية تسير في اتجاه جديد وإيجابي، خاصة وأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أعرب عن رغبته في تحويل العلاقات الثنائية مع باكستان إلى شراكة استراتيجية.

وقال القصبي: “ولي العهد طلب أيضًا تقديم تأكيدات بأن باكستان والسعودية شريكتان في التنمية”، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري الثنائي يبلغ 3.7 مليار دولار، ولا يزال هذا يحتاج إلى تحسين”.

القصبي أكد أن هناك حاجة إلى تسويق الأمور بشكل صحيح وجذب المستثمرين من كلا الجانبين، مشددًا على أنه ستتم مناقشة الفرص والتحديات بصراحة للوصول إلى النتائج المثمرة.