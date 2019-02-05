وست هام ضد ليفربول .. التكتل الدفاعي يكشف مشاكل الريدز

المواطن - مروة نبيل

فشل لاعبو الريدز في حسم مباراة وست هام ضد ليفربول لصالحهم، ليكتفي الفريقان بالتعادل الإيجابي في اللقاء الذي أُقيم على الملعب الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وانتهت مباراة وست هام ضد ليفربول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم الريدز في الدقيقة 22 عن طريق النجم السنغالي ساديو ماني، ولم ينتظر أصحاب الأرض كثيرًا، وتعادل مايكل أنطونيو في الدقيقة 28.

وبعد مباراة وست هام ضد ليفربول في الجولة الـ25، وصل رصيد الريدز إلى 62 نقطة في صدارة جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما رفع وست هام يونايتد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الـ12.

وأظهرت مباراة وست هام ضد ليفربول في الجولة الـ25، افتقاد الفريق الأول لكرة القدم بالريدز للحلول الهجومية أمام الفرق التي تعتمد على التكتل الدفاعي، وهو ما ظهر خلال مباراتي كريستيال بالاس وليستر سيتي، بالإضافة لمواجهة الأمس.

ودائمًا ما يظهر الفريق الأول لكرة القدم بالريدز عاجزًا أمام التكتل الدفاعي، ما يعيق اللاعبين في عملية بناء الهجمات عن طريق أطراف الملعب، وهو ما ظهر بوضوح خلال مباراة وست هام ضد ليفربول بالأمس.

ولعب أصحاب الأرض في مباراة وست هام ضد ليفربول بثلاث لاعبين في خط الوسط، وقاموا بالضغط بشكل مستمر على حامل الكرة، ما ساهم في إنهاء خطورة الفريق الأول لكرة القدم بالريدز.

وحاول مدرب الريدز، يورغن كلوب زيادة الضغط الهجومي في مباراة وست هام ضد ليفربول بالأمس، ودفع بالنجم شاكيري خلال أحداث الشوط الثاني، لاستغلال قدراته مع الثلاثي الهجومي الخطير، محمد صلاح، ماني وفيرمينيو، إلا أنهم فشلوا في اختراق دفاع أصحاب الأرض.