وظائف إدارية شاغرة في شركة ديافرم بالرياض

وظائف إدارية شاغرة في شركة ديافرم بالرياض

2019/02/24
الساعة 6:13 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن - خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة ديافرم ”Diaverum”- المتخصصة في تقديم الرعاية الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “موظف الاستقبال”؛ وذلك للعمل بفروع المراكز التابعة للشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة لحملة شهادات الثانوية العامة فأعلى، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 أبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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