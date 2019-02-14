وظائف إدارية للجنسين بـ جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز

المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنوّرة عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، توفر وظائف إدارية للرجال والنساء، للعمل بمسمى (أمين مكتبة)، لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس في تخصص نظم معلومات الإدارية من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أمين مكتبة (وظيفتان).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في نظم معلومات الإدارية (لا يشترط وجود خبرة سابقة).

وصف التدريب:

– الحصول على الموارد اللازمة للمكتبة وتنظيمها وإدارتها، والتأكد أن المحتوى المتوفر بالمكتبة يلبي احتياجات مستخدميها، والإشراف على أنشطة المكتبة مثل اختيار مواد المكتبة والحصول عليها وفهرستها وتصنيفها وإعارتها.

المهام الوظيفية:

1- مساعدة مرتادي المكتبة: مساعدة مرتادي المكتبة بالرد على الاستفسارات، ومعاونتهم على الوصول إلى الأنظمة والموارد عبر الإنترنت.

2- التوصية بالاقتناء: التوصية باقتناء المواد بناءً على موازنة المكتبة واحتياجات المستخدمين.

3- متابعة آخر المستجدات: متابعة أحدث النصوص والمنشورات من أجل تحديد الموارد اللازمة للمكتبة.

4- تصنيف المواد: تنظيم نظام المكتبة الخاص بتصنيف الكتب والدوريات وغيرها من المواد المطبوعة والمسجلة رقميًا، وتطوير هذا النظام والمحافظة عليه.

5- الترويج للمكتبة: الترويج لاستخدام المكتبة من خلال العروض والمحادثات والفعاليات المجتمعية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الخميس بتاريخ 2019/02/14م.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).