وظائف شاغرة لدى شركة نوماك في جدة ورابغ

وظائف شاغرة لدى شركة نوماك في جدة ورابغ

2019/02/10
الساعة 8:04 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة – عبر موقعها الإلكتروني- توفر وظائف هندسية وفنية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بمحطات تحلية المياه في كل من جدة، ورابغ.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مهندس طاقة (رابغ): درجة البكالوريوس في تخصص هندسة الطاقة، أو المجالات ذات الصلة.

. مشغل غرفة تحكم (جدة): شهادة الدبلوم التقني في تخصص الهندسة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 أبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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